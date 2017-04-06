После принятия Европарламентом решения об отмене виз для украинцев начался ажиотаж на оформление биометрических паспортов для выезда за границу.
В частности, возникли проблемы со страницей, где можно стать в "электронную очередь", на сайте "Документ" - pasport.org.ua. Как пишут на сайте, превышен лимит ресурса или же невозможно подключиться к базе данных.
Кроме этого, оформить заграничный паспорт можно в ближайшем отделении Государственной миграционной службы независимо от места регистрации. Для этого нужно стать в электронную очередь на сайте ГМС. До недавнего времени можно было выбрать дату и время на две недели вперед, однако сейчас места заняты практически во всех областях: Харьковской обл., Днепропетровской обл., Тернопольской обл., Львовской обл., Одесской обл., Хмельницкой обл., в Киеве и Киевской обл.
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После решения по безвизу возник ажиотаж на биометрические паспорта: в ГМС места заняты на 2 недели вперед
После принятия Европарламентом решения об отмене виз для украинцев начался ажиотаж на оформление биометрических паспортов для выезда за границу.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»