После решения по безвизу возник ажиотаж на биометрические паспорта: в ГМС места заняты на 2 недели вперед

После принятия Европарламентом решения об отмене виз для украинцев начался ажиотаж на оформление биометрических паспортов для выезда за границу.



В частности, возникли проблемы со страницей, где можно стать в "электронную очередь", на сайте "Документ" - pasport.org.ua. Как пишут на сайте, превышен лимит ресурса или же невозможно подключиться к базе данных.



Кроме этого, оформить заграничный паспорт можно в ближайшем отделении Государственной миграционной службы независимо от места регистрации. Для этого нужно стать в электронную очередь на сайте ГМС. До недавнего времени можно было выбрать дату и время на две недели вперед, однако сейчас места заняты практически во всех областях: Харьковской обл., Днепропетровской обл., Тернопольской обл., Львовской обл., Одесской обл., Хмельницкой обл., в Киеве и Киевской обл.