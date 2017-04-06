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Рубрика: Новости Мариуполя
06-04-2017, 18:45
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В Мариуполе территорию, выделенную участникам АТО, взяли под видеонаблюдение и будут расчищать

В Мариуполе ликвидируют стихийную свалку по улице Олимпийская, где была выделена земля для застройки участникам АТО, сообщает пресс-служба горсовета.

Как рассказал начальник инспекции по благоустройству горсовета Сергей Марчук, раньше здесь находилось полуразрушенное здание, которое разобрали. Территория - приобрел город и, согласно распоряжению городского головы, земля была передана для застройки военным.

Со временем жители близлежащих домов стали загромождать территорию, превращая ее в свалку. «В ближайшее время этот участок будет убран. Мы привлекли патрульную полиции для присмотра за территорией и своевременного выявления нарушителей, которые будут привлекаться к административной ответственности. Также здесь уже установлены камеры наблюдения», - отметил Сергей Марчук.

Он напомнил, что штраф за выброс мусора на этом участке будет максимальный - 1800 грн. Также нарушителя могут привлечечь к уборке.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»