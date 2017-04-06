Строить социальное жилье для переселенцев начнут в 2018 году

Строительство объектов социального жилья для внутренне перемещенных лиц по программе «Восстановление и обновление муниципальной инфраструктуры на Востоке Украины» должно начаться в 2018 году.



Такие сроки были определены в ходе согласования совместных действий между Министерством и представителями KfW, которая предоставляет кредитное финансирование для программы в объеме 52 млн евро, сообщает министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.



«До конца текущего года планируется завершить подготовительные работы, в частности по разработке критериев отбора объектов строительства. Согласно им, местные громады смогут подавать заявки на финансирование. Уже в четвертом квартале текущего года планируется подписание межправительственного соглашения между правительствами Украины и Германии с этого проекта», - говорится в сообщении



По словам представителей KfW, учреждение не планирует ограничиваться только Донецкой и Луганской или прилегающими к ним областями, где сконцентрировано наибольшее количество переселенцев, а открыта для проектов на всей территории Украины.



«Главным критерием отбора будет качество заявленного проекта и способность общины в дальнейшем поддерживать эксплуатацию возведенных объектов на должном уровне», - уточнили в министерстве.