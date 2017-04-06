В субботу, 1 апреля, в Украине стартовала правительственная программа «Доступные лекарства», согласно которой люди, больные диабетом II типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями или бронхиальной астмой, смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.
Некоторые аптечные сети Мариуполя примут участие в данной программе. Пока она не стартовала полноценно, ведь только 4 апреля город получил госсубвенцию в размере 25 миллионов гривен для ее реализации. Кроме того, не во всех аптеках есть четкие рекомендации от правительства и списки медикаментов, которые подлежат возмещению.
К слову, мариупольцы, которые могут быть потенциальными участниками программы "Доступные лекартсва", настроены скептически и считают, что процесс запуска может затянуться, а компенсации - оказаться копеечными.
Напомним, чтобы получить препарат, следует обратиться к лечащему врачу и получить правильно выписанный рецепт установленного образца, в котором указывается не название лекарства, а действующее вещество. А затем предъявить рецепт в аптеке, отмеченой специальной наклейкой, и забрать лекарство.
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«Доступные лекарства» в Мариуполе: еще не все аптеки получили рекомендации и списки медикаментов
В субботу, 1 апреля, в Украине стартовала правительственная программа «Доступные лекарства», согласно которой люди, больные диабетом II типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями или бронхиальной астмой, смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»