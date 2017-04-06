Пять самых «креативных и сплоченных» дворов в Мариуполе теперь украсят LED-светильники

Сегодня в Фонде развития Мариуполя подведены итоги конкурса для ОСМД «Яркие огни добрососедства». Пятерка победителей получили в подарок энергосберегающие LED-светильники для наружного освещения придомовой территории, сообщили в пресс-службе горсовета.

По словам координатора проекта Сергея Пустовойтенко, оригинально украсить свой двор и принять участие в данном конкурсе изъявили желание 120 ОСМД, из них 25 вышло в финал, и только пятерка лучших заняла призовые места.

По результатам конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители общественных организаций, Совета председателей ОСМД и ДРЖКИ в пяти номинациях определены следующие победители. Как «Самое оригинальное украшение двора» выиграло ОСМД «Куприна 31», «Креативный двор» оказался в ОСМД «Металлургов 21», «Самый праздничный дворик» - ОСМД «61Квартал-1»; «Наиболее сплоченный дворик» достался ОСМД «Базис», ну а «Самый сказочный дворик» - ОСМД «Первомайский-21».



В свою очередь, главы объединений совладельцев многоквартирных домов поблагодарили организаторов конкурса и выразили надежду на сотрудничество и в дальнейшем.