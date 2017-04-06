Побережье Мариуполя ждет преображение: начнут в 2017 с реконструкции Левобережной набережной

По информации руководителей райадминистраций Приморского и Левобережного районов, пляжный сезон в этом году планируют открыть с 1 мая. С началом следующего месяца начнётся механическое просеивание песка на пляжах площадью 226,4 тыс. кв. м. у железнодорожного вокзала, вдоль Приморского бульвара и в поселке Песчаный.

В частности, в Приморском районе на пляжах к началу мая приведут в порядок и установят 140 урн, 49 раздевалок, 16 питьевых фонтанчиков и 17 душевых. В Левобережном районе покрасят и установят 30 урн, 25 раздевалок, 30 шезлонгов, 10 питьевых фонтанчиков и 10 душевых, 15 мусорных контейнеров, 40 пляжных грибков, приведут в порядок 60 лавочек, 7 общественных туалетов. Спасательная аварийно-водолазная служба города к этому моменту завершит очистку дна акватории пляжей. Методом траления будет очищено 160 тыс. кв. м, вручную водолазы очистят 64 тыс. кв. м.

Также, по информации заместителя городского головы Александра Голтвенко, в этом году начнётся проект преображения побережья Мариуполя в рамках Программы социально-экономического развития-2017. Он стартует с реконструкции Левобережной набережной.



В первом этапе на набережной установят новые теневые навесы, детские площадки, оборудуют места для парковки, беговые и велодорожки. Второй фазой проекта предусмотрено строительство дополнительной насосной станции и канализационного коллектора.