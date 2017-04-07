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Рубрика: Новости Донбасса
07-04-2017, 08:10
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Очередное разведение войск возле Станицы Луганской сорвано

Разведение сил и средств, которое должно было состояться на участке №1 Станица Луганская, в очередной раз оказалось сорванным. При этом стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.

Представители ЛНР заявили, что были готовы к отводу войск, однако не дождались одновременных ответных действий со стороны вооруженных сил Украины.

В то же время украинская сторона заявляет, что действия ЛНР на самом деле имели цель обвинить Украину в невыполнении Минских соглашений. "Учитывая то, что режим полной тишины возле Станицы Луганской фиксировался уже более четырех суток, штабом АТО 6 апреля было проведено координационное совещание по вопросам разведения сил и средств, которое могло произойти уже 9 апреля. Вопреки этому, 6 апреля, в период с 20:05 до 20:40 НВФ ОРЛО со стороны населенного пункта размещенного на Горе князя Игоря, осуществили обстрел участка разведения сил и средств с применением крупнокалиберного пулемета, АГС и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба АТО.

Таким образом, разведение сил и средств было сорвано.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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