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Рубрика: Новости Донбасса
07-04-2017, 08:24
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Авдеевка снова под огнем: второй день подряд ранят мирных жителей

Авдеевку снова обстреляли. Под огнем оказались жилые кварталы, расположенные в старой части города. Есть пострадавшие среди горожан.

Вечером правоохранителям поступило сообщение от медиков, что ими госпитализирован мужчина с осколочным ранением левого плеча.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 44-летний местный житель был ранен около 19:00, находясь во дворе своего дома по ул. Соборной.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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