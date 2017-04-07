Глава Минсоцполитики Андрей Рева сообщил, что Украина не согласилась с условиями МВФ о повышении пенсионного возраста. По его словам, правительство смогло убедить Международный валютный фонд в том, что не нужно повышать пенсионный возраст для украинцев до 63 лет.
«Мы считали это неприемлемым в нашей стране на данный момент и предложили другой вариант решения этой проблемы. Дискуссии продолжались четыре месяца. Нам удалось найти решение этого вопроса без повышения общего пенсионного возраста», - заявил Рева в эфире программы "Право на владу".
Он отметил, в 2021 году пенсионный возраст для мужчин и женщин в Украине сравняется и составит 60 лет.
Министр напомнил, что на сегодняшний день пенсионный возраст для женщин составляет 58,5 лет, но из-за пенсионной реформы 2011 года, он ежегодно будет повышаться на полгода и этот процесс завершится в 2021 году. Тогда женщины будут выходить на пенсию в 60 лет.
Ранее сообщалось, что МВФ требовал пенсионную реформу, которая включает увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин до 63 лет.
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Украина договорилась с МВФ по вопросу пенсионного возраста
Глава Минсоцполитики Андрей Рева сообщил, что Украина не согласилась с условиями МВФ о повышении пенсионного возраста. По его словам, правительство смогло убедить Международный валютный фонд в том, что не нужно повышать пенсионный возраст для украинцев до 63 лет.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»