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Рубрика: Новости Мариуполя
07-04-2017, 09:16
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Мариуполь присоединится к Всеукраинской акции «За чистую окружающую среду» и выйдет на субботник

Согласно распоряжению городского головы от 07.03.2017 №81р «Про проведення міських суботників», 8 апреля в 9:00 запланировано проведение общегородского субботника - «День довкілля», приуроченный ко Всеукраинской акции «За чисте довкілля».

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в проведении работ по благоустройству города Мариуполя запланировано участие следующих организаций:

- структурными подразделениями исполнительного комитета Мариупольского городского совета, совместно с работниками Приморской районной администрации планируется произвести уборку в Приморском парке (сбор за памятником «Воину Освободителю»);

- депутатами Мариупольского городского совета совместно с комитетами самоорганизации населения и жителями планируется произвести уборку территории, прилегающей к избирательным округам;

- работниками Центральной районной администрации будут выполняться работы по уборке аллеи в районе домов №№ 133, 131 по пр. Мира;

- работниками Кальмиусской районной администрации –  пр. Никопольский, 3 (территория возле заброшенного здания);

- работники Левобережной районной администрации планируют привести в надлежавшее состояние ул. Пашковского (сбор на пересечении с ул. Миклухо-Маклая)

- предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности будут выполняться работы по благоустройству подведомственных территорий.

Жителей города приглашают принять активное участие в общегородском субботнике и совместно навести чистоту в местах общественного пользования, придомовых территориях, парках и скверах.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»