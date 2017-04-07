Согласно распоряжению городского головы от 07.03.2017 №81р «Про проведення міських суботників», 8 апреля в 9:00 запланировано проведение общегородского субботника - «День довкілля», приуроченный ко Всеукраинской акции «За чисте довкілля».
Как сообщили в пресс-службе горсовета, в проведении работ по благоустройству города Мариуполя запланировано участие следующих организаций:
- структурными подразделениями исполнительного комитета Мариупольского городского совета, совместно с работниками Приморской районной администрации планируется произвести уборку в Приморском парке (сбор за памятником «Воину Освободителю»);
- депутатами Мариупольского городского совета совместно с комитетами самоорганизации населения и жителями планируется произвести уборку территории, прилегающей к избирательным округам;
- работниками Центральной районной администрации будут выполняться работы по уборке аллеи в районе домов №№ 133, 131 по пр. Мира;
- работниками Кальмиусской районной администрации – пр. Никопольский, 3 (территория возле заброшенного здания);
- работники Левобережной районной администрации планируют привести в надлежавшее состояние ул. Пашковского (сбор на пересечении с ул. Миклухо-Маклая)
- предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности будут выполняться работы по благоустройству подведомственных территорий.
Жителей города приглашают принять активное участие в общегородском субботнике и совместно навести чистоту в местах общественного пользования, придомовых территориях, парках и скверах.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Мариуполь присоединится к Всеукраинской акции «За чистую окружающую среду» и выйдет на субботник
Мариуполь присоединится к Всеукраинской акции «За чистую окружающую среду» и выйдет на субботник
Согласно распоряжению городского головы от 07.03.2017 №81р «Про проведення міських суботників», 8 апреля в 9:00 запланировано проведение общегородского субботника - «День довкілля», приуроченный ко Всеукраинской акции «За чисте довкілля».
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
В Мариуполе территорию, выделенную участникам АТО, взяли под видеонаблюдение и будут расчищать
Участок расположен по улице Олимпийской
В Мариуполе практически бум по вырубке деревьев
В городе на 323 дерева станет меньше
Редакция «Мариупольских новостей»