vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1318 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
07-04-2017, 09:40
Просмотров: 510
Комментариев: 0

Убийства Гиви и Моторолы: в ДНР «нашли» заказчика

Убийства командиров боевых подразделений ДНР Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) заказал руководитель департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Такую версию озвучили в так называемом министерстве госбезопасности ДНР, сообщает «Россия 24».

«Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», — сказала представитель МГБ Мария Петрова.

К ликвидации комбатов ДНР также привязали фамилию президента Петра Порошенко. Якобы он назначил Алексея Петрова начальником департамента СБУ за убийство Гиви.

Напомним, Моторола погиб во время взрыва в лифте 16 октября 2016 года, а Гиви - 8 февраля 2017 года в результате взрыва в своем кабинете в Макеевке.




Port
Loading...

Читайте также:

Заработал новый сервис, позволяющий вычислить поддельные документы, - МВД

Сервис позволяет проверить наличие паспорта в базе данных МВД, выяснить действителен ли документ


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»