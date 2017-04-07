Убийства командиров боевых подразделений ДНР Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) заказал руководитель департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Такую версию озвучили в так называемом министерстве госбезопасности ДНР, сообщает «Россия 24».
«Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», — сказала представитель МГБ Мария Петрова.
К ликвидации комбатов ДНР также привязали фамилию президента Петра Порошенко. Якобы он назначил Алексея Петрова начальником департамента СБУ за убийство Гиви.
Напомним, Моторола погиб во время взрыва в лифте 16 октября 2016 года, а Гиви - 8 февраля 2017 года в результате взрыва в своем кабинете в Макеевке.
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Убийства Гиви и Моторолы: в ДНР «нашли» заказчика
Убийства командиров боевых подразделений ДНР Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) заказал руководитель департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
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Редакция «Мариупольских новостей»