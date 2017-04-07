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Рубрика: Новости Мариуполя
07-04-2017, 09:58
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Мариуполь борется с мусором: закупят новую технику и начнут строить сортировочную линию

В Мариуполе для КП «Коммунальник» и КП «Полигон ТБО» закупят новое оборудование и технику. Об этом рассказал заместитель городского головы Михаил Когут, сообщает пресс-служба горсовета.

В частности, приобретут пять мусороуборочных машин и два самосвала «Ford». Также для полигона закупят бульдозер и каток-уплотнитель.

«52,6 млн грн пойдет на обновление технопарка предприятий из городского и областного бюджетов», - отметил Когут.

Кроме того, весной закончат подготовку проекта линии сортировки ТБО и планируют начать строительство до конца года.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»