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Рубрика: Новости Мариуполя
07-04-2017, 10:29
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Праздновать будем скромнее: стоимость пасхальной корзины выросла

В 2017 году к пасхальному столу украинцы смогут приобрести меньше продуктов, чем год назад. Так, на 550 грн, которые стоила пасхальная корзина в 2016-м, этой весной можно купить почти на 1 кг лакомства меньше.

Больше всего выросли в цене свежие огурцы, сало, домашняя колбаса и куриные яйца. Также незначительно подорожал сыр и шоколадные конфеты.

Некоторые продукты можно купить по той же цене, что и в прошлом году. Речь идет о свежих помидорах и главном атрибуте праздничного стола - куличе.

Впрочем, есть и угощения, которые в этом году подешевели: доступнее стали кагор и яблоки.

Подробнее о том, на чем придется экономить, делая покупки к пасхальному столу можно посмотреть в инфографике «Слова и Дела». Цены в Мариуполе приблизительно такие же, колеблются на несколько гривен.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»