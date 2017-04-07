В мае повысят прожиточный минимум и часть пенсий

С 1 мая 2017 года состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, предает пресс-служба правительства.



"В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года — с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года", — сказал Розенко.



По его словам, для 8 млн пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, вырастет минимум на 10%.



Также Розенко отметил, что прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая 2017 будет составлять 1312 грн, а с 1 декабря — 1373 грн.



Напомним, с января в Украине вдвое выросла минимальная зарплата - до 3200 грн. Премьер пообещал внеплановое повышении пенсий в октябре.