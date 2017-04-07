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Рубрика: Новости Мариуполя
07-04-2017, 10:59
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ДНР: в поселке под Мариуполем в результате обстрела повреждены 8 домов и здание школы, есть раненые

В районе подконтрольного ДНР Тельмановского района под обстрел попало село Шевченково. В результате повреждены жилые дома и здание школы.

«Один частный дом в селе Шевченково разрушен полностью. Еще повреждено остекление местной школы и семи домов частного сектора», - сообщил ДАН глава райадминистрации Александр Сурсяков.

Он также рассказал, что ранение получила местная жительница 1994 года рождения.  «Осколок размером с кулак попал женщине в тазобедренный сустав. При обстреле она накрыла собой детей. Пострадавшая уже прооперирована, состояние ее здоровья удовлетворительное. Дети очень напуганы», — добавил он.

Представители районной администрации выехали с инспекцией на места обстрелов.




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Редакция «Мариупольских новостей»