В районе подконтрольного ДНР Тельмановского района под обстрел попало село Шевченково. В результате повреждены жилые дома и здание школы.
«Один частный дом в селе Шевченково разрушен полностью. Еще повреждено остекление местной школы и семи домов частного сектора», - сообщил ДАН глава райадминистрации Александр Сурсяков.
Он также рассказал, что ранение получила местная жительница 1994 года рождения. «Осколок размером с кулак попал женщине в тазобедренный сустав. При обстреле она накрыла собой детей. Пострадавшая уже прооперирована, состояние ее здоровья удовлетворительное. Дети очень напуганы», — добавил он.
Представители районной администрации выехали с инспекцией на места обстрелов.
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ДНР: в поселке под Мариуполем в результате обстрела повреждены 8 домов и здание школы, есть раненые
В районе подконтрольного ДНР Тельмановского района под обстрел попало село Шевченково. В результате повреждены жилые дома и здание школы.
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Редакция «Мариупольских новостей»