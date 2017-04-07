Украинцам не понравятся новые требования МВФ в опубликованном Меморандуме

В открытом доступе появился подписанный текст меморандума между Международным валютным фондом (МВФ) и Украиной, в котором для предоставления кредитных средств чётко прописаны конкретные требования к украинскому правительству.



В тексте меморандума содержится основной посыл по реформированию украинской системы – это обязательство правительства срочно решить коррупционный вопрос в государстве, ситуация с которым не сдвигается с места на протяжении длительного времени.



Помимо этого существуют довольно жёсткие требования, которые украинскому населению явно не понравятся, более того – вызовут возмущение. И основным среди них является срочное проведение качественной пенсионной реформы, разработку и принятие которой МВФ хочет увидеть уже в апреле, а полноценный переход на новые нормы назначен на январь 2018 года.



Самым неприятным „сюрпризом“ для украинцев в пенсионной реформе станет то, что к 2026 году пенсионный возраст будет увеличен до 63 лет, а к 2031 году – до 65 лет…



Хотя, согласно исследованию самого МВФ, в Украине средним эффективным возрастом выхода на пенсию является для мужчин 58,5 лет, а для женщин – 55,9 лет.



Но, пожалуй, самым резонансным требованием выглядит принятие закона об обороте сельскохозяйственных земель, которое необходимо осуществить до конца мая текущего года. В связи с этим мораторий на продажу земли уже в этом году утратит свою силу.

Кроме того, до конца сентября 2017 года параллельно вышеозначенным процессам должна пройти приватизация значительного количества государственных предприятий, даже имеющих стратегическое значение.



Среди других серьёзных задач, поставленных перед украинским правительством, которые следует осуществить в кратчайшие сроки, значатся также установление экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги, урезание субсидий, монетизация всех льгот…



Лишь в случае скорейшего выполнения требований, Украина получит от МВФ ещё три кредитных транша общим объёмом в $4,5 миллиардов – в мае, августе и ноябре.