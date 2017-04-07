Донецкая железная дорога запустит новую электричку «Северск - Попасная»

Донецкая железная дорога назначила новый пригородный поезд сообщением Северск - Попасная. Он будет курсировать ежедневно, кроме субботы. Электричка будет ходить через станции Нырково, Камышеваха, сообщили в пресс-службе УЗ.



В составе поезда будет один пассажирский вагон с проводником, стоимость полного билета 9 грн 08 коп.



Со станции Северск поезд (№6501) будет отправляться в 06:56, прибывать на станцию Попасная в 08:40, а также (№6503) будет отправляться в 15:35 и прибывает на станцию Попасная в 17:19.



Со станции Попасная отправление (поезд №6502) в 04:00, прибытие на станцию Северск в 05:40, а также отправление (№6504) в 13:10 и прибытие на станцию Северск в 14:50.