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Рубрика: Новости Мариуполя
07-04-2017, 11:58
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В Мариуполе продолжают сносить незаконные киоски: сегодня убрали с центральных улиц

Сегодня на центральных улицах Мариуполя проводились работы по демонтажу незаконных малых архитектурных форм (МАФ). Убрано два киоска. Об этом рассказал начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук, сообщает пресс-служба горсовета.

Он напомнил, что согласно действующей Комплексной схемы размещения МАФов, все незаконные объекты будут демонтированы. Владельцы МАФов могут сами убрать киоски. В противном случае - снос выполняется работниками коммунальных предприятий. При этом, если владелец пожелает забрать объект, то необходимо будет рассчитаться за все работы по его демонтажу и хранению.

Так, изъявили желание убрать свои объекты владельцы киосков в Центральном районе на пересечении проспектов Мира и Строителей. С шести утра коммунальщики проводили работы по отключению киосков от электроэнергии и их сносу.

«Владельцев в течение месяца информировали о необходимости убрать с улиц города киоски. Также им предлагали принять участие в конкурсе на размещение МАФов согласно Комплексной схеме. Но они от этого отказались. Поэтому было принято решение о принудительном демонтаже», - прокомментировал Сергей Марчук.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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