Морские пограничники Мариуполя устроили безумную погоню и стрельбу на поражение

Недавно Мариупольский отряд морской охраны провел учения в акватории Азовского моря. Маневренная группа отряда, который дислоцируется в Бердянске, в полном составе вышла из базы для проведения артиллерийских стрельб на специально отведенный полигон в море. Также стрельбы выполнял экипаж корабля специального обеспечения «Оникс», который накануне совершил переход из Мариуполя в Бердянск.

Пограничники в полной боевой готовности отработали действия при возможном нападении диверсантов.



Учения проходили в сложных погодных условиях: ограниченная видимость, туман, штормовое море. Однако, несмотря на все преграды, пограничники поочередно отрабатывали различные упражнения стрельб и расстреливали мишени одну за другой.

Отработав все упражнения, которые предусматривались по замыслу учений, моряки-пограничники вечером вернулись к родным берегам.