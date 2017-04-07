vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1657 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
07-04-2017, 12:22
Просмотров: 802
Комментариев: 0
[Фото]

Морские пограничники Мариуполя устроили безумную погоню и стрельбу на поражение

Недавно Мариупольский отряд морской охраны провел учения в акватории Азовского моря. Маневренная группа отряда, который дислоцируется в Бердянске, в полном составе вышла из базы для проведения артиллерийских стрельб на специально отведенный полигон в море. Также стрельбы выполнял экипаж корабля специального обеспечения «Оникс», который накануне совершил переход из Мариуполя в Бердянск.

Пограничники в полной боевой готовности отработали действия при возможном нападении диверсантов.

Учения проходили в сложных погодных условиях: ограниченная видимость, туман, штормовое море. Однако, несмотря на все преграды, пограничники поочередно отрабатывали различные упражнения стрельб и расстреливали мишени одну за другой.

Отработав все упражнения, которые предусматривались по замыслу учений, моряки-пограничники вечером вернулись к родным берегам.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Стратегический объект в Мариуполе лишается заграждения

Подвергшаяся теракту в 2014 году телевышка не защищена от посторонних


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»