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Рубрика: Новости Мариуполя
07-04-2017, 12:36
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В Мариуполе может быть шумно от звуков взрывов

По информации пресс-службы сектора «Мариуполь», сегодня, 7 апреля, вблизи Мариуполя будет проводиться плановая утилизация непригодных боеприпасов.

В связи с этим, с 9 утра до 17 вечера, жители города и прилегающих поселков могут слышать громкие звуки взрывов снарядов.

При этом отмечается, что утилизация проходит на безопасном расстоянии от населенных пунктов, а на месте работают военные и спасатели ГСЧС. Безопасности города ничего не угрожает.

Жителей и гостей Мариуполя просят продолжать сохранять спокойствие.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»