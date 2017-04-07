По информации пресс-службы сектора «Мариуполь», сегодня, 7 апреля, вблизи Мариуполя будет проводиться плановая утилизация непригодных боеприпасов.
В связи с этим, с 9 утра до 17 вечера, жители города и прилегающих поселков могут слышать громкие звуки взрывов снарядов.
При этом отмечается, что утилизация проходит на безопасном расстоянии от населенных пунктов, а на месте работают военные и спасатели ГСЧС. Безопасности города ничего не угрожает.
Жителей и гостей Мариуполя просят продолжать сохранять спокойствие.
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Рубрика: Новости Мариуполя
07-04-2017, 12:36
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В Мариуполе может быть шумно от звуков взрывов
По информации пресс-службы сектора «Мариуполь», сегодня, 7 апреля, вблизи Мариуполя будет проводиться плановая утилизация непригодных боеприпасов.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»