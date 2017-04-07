Донецкая ОВГА обнародовала общеобластной рейтинг по результатам деятельности мэров городов и председателей РГА Донецкой области за 2016 год.
Так, в тройке лидеров оказался руководитель Угледара, высокий показатель продемонстрировали также главы Славянска и Бахмута.
Мариуполь, согласно оценке, показал средний уровень и занял 8 позицию в рейтинге.
Среди районов самые лучшие показатели - в Добропольском районе, высокий уровень в Никольском и Покровском районах.
Низкий уровень в рейтинге городов у мэров Торецка и Константиновки, хуже всех – город Селидово, среди районов – Волновахский, Ясиноватский и Славянский районы.
Деятельность мэров оценивали по нескольким направлениям — инвестиции, товарооборот, бюджет, налоговые поступления, зарплата и др.
Полностью ознакомиться с общеобластным рейтингом можно ЗДЕСЬ.
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Донецкая ОВГА составила рейтинг деятельности мэров: Мариуполь держится «середнячком»
Донецкая ОВГА обнародовала общеобластной рейтинг по результатам деятельности мэров городов и председателей РГА Донецкой области за 2016 год.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Редакция «Мариупольских новостей»