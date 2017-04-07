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Рубрика: Новости Мариуполя
07-04-2017, 13:29
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Донецкая ОВГА составила рейтинг деятельности мэров: Мариуполь держится «середнячком»

Донецкая ОВГА обнародовала общеобластной рейтинг по результатам деятельности мэров городов и председателей РГА Донецкой области за 2016 год.

Так, в тройке лидеров оказался руководитель Угледара, высокий показатель продемонстрировали также главы Славянска и Бахмута.

Мариуполь, согласно оценке, показал средний уровень и занял 8 позицию в рейтинге.

Среди районов самые лучшие показатели - в Добропольском районе, высокий уровень в Никольском и Покровском районах.

Низкий уровень в рейтинге городов у мэров Торецка и Константиновки, хуже всех – город Селидово, среди районов – Волновахский, Ясиноватский и Славянский районы.

Деятельность мэров оценивали по нескольким направлениям — инвестиции, товарооборот, бюджет, налоговые поступления, зарплата и др.

Полностью ознакомиться с общеобластным рейтингом можно ЗДЕСЬ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»