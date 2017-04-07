С апреля в Украине начался весенний призыв на срочную воинскую службу. Всего планируют призвать 14 135 человек в возрасте 20-27 лет. В ВСУ будут служить 9 135 человек, в Нацгвардии - 4 200 человек, в Государственной специальной службе транспорта - 800 человек.
В рамках призывной кампании из Донецкой области отправят на службу свыше трехсот срочников, которые пополнят ряды украинской армии.
Как рассказали в военном комиссариате, все призывники убывают в учебные центры Украины, где пройдут подготовку, а после - отправятся в части обеспечения. В зону АТО срочников направлять не будут.
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- Стартовал весенний призыв: ряды украинской армии пополнят свыше трехсот срочников из Донетчины
Рубрика: Новости Донбасса
07-04-2017, 13:47
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Стартовал весенний призыв: ряды украинской армии пополнят свыше трехсот срочников из Донетчины
С апреля в Украине начался весенний призыв на срочную воинскую службу. Всего планируют призвать 14 135 человек в возрасте 20-27 лет. В ВСУ будут служить 9 135 человек, в Нацгвардии - 4 200 человек, в Государственной специальной службе транспорта - 800 человек.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»