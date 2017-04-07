В «Укрзализныце» дали комментарий скандальным закупкам унитазов

В "Укрзализнице" объяснили, по какому принципу была заявлена ожидаемая закупочная цена на туалетные системы для пассажиров (1,08 млн грн за единицу), вызвавшая резонанс у общественности.



Как заявили в пресс-службе УЗ, стоимость туалетных комплексов для пассажирских вагонов указана в тендере на основе мониторинга цен производителей.



“Укрзализныця не устанавливает цену на вакуумные туалетные комплексы закрытого типа - ее формируют производители этого оборудования. В объявлении о проведении открытых торгов в системе Prozorro ожидаемая стоимость указана именно на основании мониторинга ценовых предложений производителей. К тому же процедура закупки предусматривает проведение аукциона, в ходе которого возможно снижение цены“, - отметили в компании.



Как сообщает "Укрзализныця", актуальные рыночные цены производителей с учетом НДС следующие: ООО МДС - 1,07 млн грн, ООО НПП Рост - 1,2 млн грн, ПЕСА Быдгощ - 1,29 млн грн. При этом аналоги иностранного производства стоят в среднем 1,3 млн грн.



“Указание в тендере цены, не ниже рыночной, способствует здоровой конкуренции, поскольку не ограничивает потенциальный круг участников, а также помогает избежать ситуации, когда участники не выйдут на торги, как уже было в 2016 г“, - сказано в сообщении.



В Укрзализныци уточнили, что в минувшем году торги на закупку туалетов не состоялось из-за отсутствия участников, которые посчитали цену закупки на уровне 910 тыс грн слишком заниженной.



“Экологически чистый туалетный комплекс закрытого типа - это сложный технический комплекс, который состоит из: двух унитазных блоков (которые в свою очередь состоят из клапанной группы, корпуса, смывной чаши, датчиков, фильтров), электронной панели управления данного комплекса (с сенсорной кнопкой смыва), компрессора, ресивера, вакуумного всасывателя, ТЭНов обогрева баков, двух баков по накоплению отходов. Кроме того, в комплект входит пол и комплект креплений для пола, унитазов и баков“, - пояснили в "Укрзализныце".



Среди преимуществ таких туалетных комплексов для пассажиров отметили то, что они работают постоянно, не закрываясь в санитарных зонах.