В Мариуполе внедряют IT-технологии - инвестируют около 17 миллионов гривен

На развитие в Мариуполе IT-сферы городские власти собираются вложить около 17 млн грн. Об этом рассказал управляющий делами исполкома Александр Кочурин, сообщает пресс-служба горсовета.



Значительная часть средств будет направлена на материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения. Так, планируется организовать в двух больницах города программное обеспечение для медицинского учета, создать общий медицинский портал, где можно будет узнать всю информацию на сайте. В частности, благодаря целевой программе можно будет записаться на прием к врачу, не выходя из дома. По двум этим учреждениям будут оцифрованы медкарточки: у каждого пациента будет свой «личный кабинет», где он сможет посмотреть всю рецептуру, которую ему выписал доктор.



«Посмотрим, как этот проект будет реализован и будет работать в двух учреждениях. Если мариупольцам он понравится, то будем применять этот опыт и на других объектах здравоохранения», - подчеркнул Александр Кочурин.



Часть бюджетных денег будет направлена также на развитие контактно-коммуникационного центра (ККЦ). Например, на реализацию мобильного приложения, согласно которому у мариупольцев появится возможность сфотографировать проблему и с подвязкой геолокации направить в Центр для оперативного решения. Кроме этого, позитивные преобразования коснутся и телефонии ККЦ. На сегодняшний день достаточно проблематично обратиться в Центр, если звонят одновременно несколько клиентов: их можно поставить в очередь на линию. Нововведения призваны устранить этот недостаток.