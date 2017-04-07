Попался на декларации о доходах: прокуратура занялась мэром Покровска

Городскому голове Покровска Руслану Требушкину сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Об этом рассказали в прокуратуре Донецкой области.



По данным ведомства, госслужащего подозревают в декларировании недостоверной информации.



"В рамках расследования уголовного производства установлено, что Руслан Требушкин, будучи должностным лицом, заполнил и подал ежегодную декларацию о доходах за 2015 год. Вместе с тем, зная, что обязан отражать полную и достоверную информацию во всех разделах декларации, он умышленно внес в заведомо недостоверные сведения", – подчеркнули в прокуратуре.



В частности, по информации прокуратуры, городской голова Покровска не указал в сведениях о полученных им доходах в размере 100 000 грн, имеющиеся денежные активы в размере 150 000 гривен и финансовые обязательства в размере 356 579 грн.



Сейчас решается вопрос об избрании Требушкину меры пресечения.

Вручение подозрения городскому голове Покровска прокомментировал заместитель начальника Следственного управления прокуратуры Донецкой области Юрий Городницкий.