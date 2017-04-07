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Рубрика: Новости Донбасса
07-04-2017, 15:55
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Попался на декларации о доходах: прокуратура занялась мэром Покровска

Городскому голове Покровска Руслану Требушкину сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Об этом рассказали в прокуратуре Донецкой области.

По данным ведомства, госслужащего подозревают в декларировании недостоверной информации.

"В рамках расследования уголовного производства установлено, что Руслан Требушкин, будучи должностным лицом, заполнил и подал ежегодную декларацию о доходах за 2015 год. Вместе с тем, зная, что обязан отражать полную и достоверную информацию во всех разделах декларации, он умышленно внес в заведомо недостоверные сведения", – подчеркнули в прокуратуре.

В частности, по информации прокуратуры, городской голова Покровска не указал в сведениях о полученных им доходах в размере 100 000 грн, имеющиеся денежные активы в размере 150 000 гривен и финансовые обязательства в размере 356 579 грн.

Сейчас решается вопрос об избрании Требушкину меры пресечения.

Вручение подозрения городскому голове Покровска прокомментировал заместитель начальника Следственного управления прокуратуры Донецкой области Юрий Городницкий.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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