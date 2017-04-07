Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории, над которым компания утратила контроль. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Действия суда касаются, в первую очередь, всех транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий. Это означает полный запрет на отчуждение, распоряжение и незаконное использование данного имущества.
Перечень арестованного движимого имущества будет внесен в Государственный реестр обременений и базы розыска МВД. Информация об арестованном угле будет направлена в таможенные органы для принятия мер по недопущению ввоза этого угля в Украину через территорию России.
«Мы понимаем, что представители так называемых Л-ДНР будут пытаться возобновить добычу угля на захваченных шахтах. Теперь все, кто будет иметь то или иное отношение к этому процессу, будут преследоваться по украинскому и международному законодательству», - отметил руководитель Антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко.
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Суд арестовал имущество предприятий ДТЭК, которое было захвачено на неконтролируемой территории
Шевченковский районный суд Киева наложил арест на имущество предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории, над которым компания утратила контроль. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»