В Экстрим-парке Мариуполя билеты заменят электронными карточками

Сегодня на брифинге директор ДК «Молодежный» Алексей Лях рассказал о подготовке Экстрим-парка к началу сезона. Открытие запланировано на 15 апреля.



По его словам, на данный момент принято решение об установлении новых цен на аттракционы парка, их стоимость возрастёт до 40%. Причина повышения - подорожание энергоносителей.

Также Лях уточнил, что билеты будут заменены электронными карточками, в которых предусмотрена накопительная система. Приобретать карты и пополнять их мариупольцы смогут у входных касс парка. А при посещении аттракциона терминалы будут снимать с карточки стоимость услуги.

Среди других новинок будет новый аттракцион - скалодром. Его планируют открыть летом. Там будут зоны для детей и взрослых.

Директор Экстрим-парка Максим Жуков добавил, что карточка будут стоить посетителю 15 гривен, после чего ею можно будет пользоваться при каждом посещении парка. Он отметил, что также предусмотрена система бонусов при приобретении различных пакетов сервиса, которые позволят снизить траты до 20%.

Касаемо цен на услуги парка, Жуков рассказал, что прошлогодний диапазон составлял от 5 до 20 грн., а в этом сезоне уже будет от 10 до 25 грн. Вход на территорию парка будет стоить 3 грн.