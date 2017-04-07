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Рубрика: Новости Мариуполя
07-04-2017, 16:55
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Вандалы разделались с мариупольской смотровой площадкой

В Приморском парке Мариуполя вандалы сломали лавочки на смотровой площадке. Жители города сообщили "Мариупольским новостям", что в разной степени повреждены 4 скамьи. У них выбиты доски на спинках, а на одной - спинка отсутствует полностью.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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