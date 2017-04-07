Вандалы разделались с мариупольской смотровой площадкой

В Приморском парке Мариуполя вандалы сломали лавочки на смотровой площадке. Жители города сообщили "Мариупольским новостям", что в разной степени повреждены 4 скамьи. У них выбиты доски на спинках, а на одной - спинка отсутствует полностью.
В Приморском парке Мариуполя вандалы сломали лавочки на смотровой площадке. Жители города сообщили "Мариупольским новостям", что в разной степени повреждены 4 скамьи. У них выбиты доски на спинках, а на одной - спинка отсутствует полностью.
Деньги пойдут из городского и областного бюджетов
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