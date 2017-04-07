vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1592 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
07-04-2017, 17:10
Просмотров: 399
Комментариев: 0
[Фото]

Сегодня на срочную службу провели мариупольских призывников

Сегодня в Мариуполе прошли торжественные проводы призывников на срочную службу. 54 новобранца с завтрашнего дня пополнят ряды Вооруженных сил Украины. Поздравить и поддержать призывников пришли их родные, жители города, городские власти, военнослужащие и творческие коллективы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Торжественное мероприятие началось с внесения государственного флага под гимн Украины. Также с приветственным словом выступили представители областного комиссариата, которые поблагодарили родителей за воспитание в сыновьях качеств, присущих настоящими защитниками своей страны.

От имени городского головы и городского совета поздравил молодых людей заместитель мэра Александр Голтвенко: «Желаю вам успехов, твердости духа, мужества, не бояться трудностей и всегда идти к своей цели».

Призывникам были вручены подарочные пакеты. После чего их благословили на верную службу.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Морские пограничники Мариуполя устроили безумную погоню и стрельбу на поражение

Мариупольский отряд морской охраны провел боевые стрельбы в Азовском море


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»