Сегодня на срочную службу провели мариупольских призывников

Сегодня в Мариуполе прошли торжественные проводы призывников на срочную службу. 54 новобранца с завтрашнего дня пополнят ряды Вооруженных сил Украины. Поздравить и поддержать призывников пришли их родные, жители города, городские власти, военнослужащие и творческие коллективы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Торжественное мероприятие началось с внесения государственного флага под гимн Украины. Также с приветственным словом выступили представители областного комиссариата, которые поблагодарили родителей за воспитание в сыновьях качеств, присущих настоящими защитниками своей страны.

От имени городского головы и городского совета поздравил молодых людей заместитель мэра Александр Голтвенко: «Желаю вам успехов, твердости духа, мужества, не бояться трудностей и всегда идти к своей цели».



Призывникам были вручены подарочные пакеты. После чего их благословили на верную службу.