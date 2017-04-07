Силовики должны быть готовы к возвращению Донбасса, - Аваков

Украинские силовики должны быть готовы к возвращению неподконтрольных территорий Донбасса, ведь их жители хотят этого. Об этом во время визита в Северодонецк заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



По его словам, согласно социологическим опросам, около 70% жителей неконтролируемых территорий хотели бы возвращения украинской власти.



"Эти люди чувствуют, что им будет лучше с Украиной. Поэтому мы сегодня должны быть готовы — и МВД, и полицейские, и ГСЧС, и все остальные. Мы должны быть к этому готовы. Я ставлю такие задачи, когда мы говорим на серьёзном совещании и для большой аудитории. И для пограничников, и для Нацгвардии, и для полицейских", - заявил Аваков.