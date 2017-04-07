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Рубрика: Новости Донбасса
07-04-2017, 18:23
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[Фото]

Вячеслав Аброськин остается в зоне АТО и будет курировать работу полиции в обоих прифронтовых регионах - Донецком и Луганском

Сегодня, 7 апреля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил с рабочим визитом Луганскую область, где открыл обновленные Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр и изолятор временного содержания, который соответствует всем необходимым нормам касательно обеспечения прав человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Глава МВД также посетил воинскую часть 3035 Национальной гвардии, после чего встретился с сотрудниками ГУ Нацполиции в Луганской области и вручил сертификаты на служебные квартиры 61 семье полицейских-переселенцев. Это те сотрудники, кто ушел с неподконтрольной территории три года назад и остался верен Украине, потеряв абсолютно все.

Кроме того, в ходе мероприятий Арсен Аваков представил главу Национальной полиции Украины Сергея Князева и его заместителя, начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, который будет координировать работу полиции в обоих прифронтовых регионах - Донецком и Луганском.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»