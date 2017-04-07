В текущем году «Горсвет», согласно Программе социально-экономического развития, установит по улицам Мариуполя архитектурно-декоративное освещение – уличные фонари. Об этом рассказал заместитель городского головы Михаил Когут, сообщает пресс-служб горсовета.
На декоративные уличные фонари выделят 3,9 млн грн. Планируется установить и элементы иллюминации в трех районах Мариуполя.
«ПСЕР предусматривает также текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения. В частности, по 38 улицам города будет выполнена замена старых ламп на современные и экономичные LED-светильники», - отметил Михаил Когут.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Улицы Мариуполя украсят декоративные фонари и иллюминация
Рубрика: Новости Мариуполя
07-04-2017, 18:43
Просмотров: 387
Комментариев: 0
Улицы Мариуполя украсят декоративные фонари и иллюминация
В текущем году «Горсвет», согласно Программе социально-экономического развития, установит по улицам Мариуполя архитектурно-декоративное освещение – уличные фонари. Об этом рассказал заместитель городского головы Михаил Когут, сообщает пресс-служб горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
В Мариуполе внедряют IT-технологии - инвестируют около 17 миллионов гривен
Значительную часть направят на материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения
Побережье Мариуполя ждет преображение: начнут в 2017 с реконструкции Левобережной набережной
Пляжный сезон откроют в мае
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»