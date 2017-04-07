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Рубрика: Новости Мариуполя
07-04-2017, 18:43
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Улицы Мариуполя украсят декоративные фонари и иллюминация

В текущем году «Горсвет», согласно Программе социально-экономического развития, установит по улицам Мариуполя архитектурно-декоративное освещение – уличные фонари. Об этом рассказал заместитель городского головы Михаил Когут, сообщает пресс-служб горсовета.

На декоративные уличные фонари выделят 3,9 млн грн. Планируется установить и элементы иллюминации в трех районах Мариуполя.

«ПСЕР предусматривает также текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения. В частности, по 38 улицам города будет выполнена замена старых ламп на современные и экономичные LED-светильники», - отметил Михаил Когут.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»