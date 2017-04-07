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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
07-04-2017, 18:59
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Путешествовать в Европу без виз смогут жители неподконтрольной территории Донбасса и крымчане

Европарламент одобрил предоставление Украине безвизового режима, и уже летом украинцы смогут свободно посещать страны ЕС, но только при наличии биометрических паспортов.

При этом право безвизового въезда в ЕС распространяется и на жителей неподконтрольного Донбасса, и крымчан. Но есть одно условие. Для поездки в ЕС им также понадобится украинский паспорт, после чего они смогут подать документы на получение биометрического загранпаспорта, передает «Европейская правда».

Жители неподконтрольной части Донбасса для получения таких паспортов должны выехать в любое отделение украинской миграционной службы. Идентификация и оформление биометрических паспортов может занять до двух месяцев, для чего эксперты советуют брать с собой как можно больше документов, удостоверяющих личность.

Что касается крымчан, то Евросоюз обещает делать все возможное для того, чтобы они могли приехать на материковую часть Украины и получить биометрический паспорт, или сделать визу в паспорте старого образца.

Тем, кто отправится в Европу после введения безвизового режима, необходимо соблюдать правила пребывания на территории ЕС: не работать без наличия соответствующей визы и не находиться дольше положенного срока (90 дней). Посещать Европу на этот период разрешено каждые 180 дней.




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Редакция «Мариупольских новостей»