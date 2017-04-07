Захарченко рассказал о ближайшей судьбе ЕМЗ

Как мы уже писали ранее, сотрудникам «национализированного» в ДНР Енакиевского металлургического завода объявили, что предприятие остановлено как минимум до лета.



А сегодня Александр Захарченко рассказал о ближайшем будущем одного из крупнейших предприятий региона. Он отметил, что на следующей неделе завод должен получить партию сырья, пишет издание ДНР ДАН.



«Подписаны все необходимые договоренности. На следующей неделе должна прийти партия сырья, которая позволит запустить первый металл на Енакиевском металлургическом заводе», — отметил он.



По его словам, «все необходимое сделано» и предприятие сохранили.



Заработает ли завод, покажет время. Сами жители Енакиево и оставшиеся работники предприятия с прагматизмом восприняли эту новость, ведь еще много производственных вопросов остается нерешенными. Об этом сообщают подписчики группы «Типичное Енакиево».