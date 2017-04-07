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Рубрика: Новости Донбасса
07-04-2017, 19:59
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Каждый четвертый ребенок в Донбассе имеет психотравму из-за военных действий

Вооруженный конфликт на востоке Украины оставляет неизгладимый след в жизни тысяч детей. Каждый четвертый ребенок в Донецкой и Луганской областях, то есть более 200 тысяч детей, нуждаются в срочной психосоциальной помощи. Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Только с февраля по март 2017 года в результате обстрелов повреждены семь школ, а с начала конфликта пострадали 740 учебных заведений – каждое пятое в Донбассе.

Отмечается, что минометные обстрелы стали для детей повседневной реальностью. Так, из-за постоянной жизни вблизи боевых действий множество детей испытывают повышенное чувство тревожности, страдают ночным недержанием мочи, агрессивны и замкнуты, некоторых мучают кошмары.

Большинство из тех, кто нуждается в постоянной психосоциальной поддержке, пока не получают должной помощи. Услуги для травмированных детей не покрывают всех потребностей и недостаточно финансируются.

ЮНИСЕФ призывает международное сообщество выделить 31 миллион долларов на оказание необходимой поддержки детям в зоне конфликта и 5,5 миллиона из них - на проекты по оказанию психологической помощи.

«Дети не должны жить со шрамами от конфликтов, в которых они не виноваты», — отметила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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