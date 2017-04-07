Вооруженный конфликт на востоке Украины оставляет неизгладимый след в жизни тысяч детей. Каждый четвертый ребенок в Донецкой и Луганской областях, то есть более 200 тысяч детей, нуждаются в срочной психосоциальной помощи. Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Только с февраля по март 2017 года в результате обстрелов повреждены семь школ, а с начала конфликта пострадали 740 учебных заведений – каждое пятое в Донбассе.
Отмечается, что минометные обстрелы стали для детей повседневной реальностью. Так, из-за постоянной жизни вблизи боевых действий множество детей испытывают повышенное чувство тревожности, страдают ночным недержанием мочи, агрессивны и замкнуты, некоторых мучают кошмары.
Большинство из тех, кто нуждается в постоянной психосоциальной поддержке, пока не получают должной помощи. Услуги для травмированных детей не покрывают всех потребностей и недостаточно финансируются.
ЮНИСЕФ призывает международное сообщество выделить 31 миллион долларов на оказание необходимой поддержки детям в зоне конфликта и 5,5 миллиона из них - на проекты по оказанию психологической помощи.
«Дети не должны жить со шрамами от конфликтов, в которых они не виноваты», — отметила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.
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Каждый четвертый ребенок в Донбассе имеет психотравму из-за военных действий
Вооруженный конфликт на востоке Украины оставляет неизгладимый след в жизни тысяч детей. Каждый четвертый ребенок в Донецкой и Луганской областях, то есть более 200 тысяч детей, нуждаются в срочной психосоциальной помощи. Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»