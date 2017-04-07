Успешные перемены и реформы: Мариуполь за год поднялся на два пункта в рейтинге городов Украины

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко посетил Третий ежегодный “круглый стол” мэров под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана.



Здесь на форуме стало известно, что Мариуполь за год поднялся на два пункта в рейтинге городов Украины и занял 6 позицию из 24 областных городов, где проводились опросы местных жителей об уровне жизни в населенном пункте, передает пресс-служба горсовета.



Отмечается, что социсследование по 22 показателям проводил Международный республиканский институт IRI. Согласно результатам, горожане отметили улучшение в развитии благоустройства, инфраструктуры, транспорта и экологии, коммунальной и гуманитарной сфер города.



Вадим Бойченко на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре рассказал, что такие высокие показатели, которые сегодня показал Мариуполь, стали возможны благодаря трем ключевым инструментам. Первый из них - проект “Новый муниципалитет“, который направлен на открытость и доступность власти.



Во-вторых, это транспортная стратегия, и ее положительные изменения были оценены жителями. Третий момент - поддержка коммунальной реформы, в частности и создание ОСМД. Также в городе был создан первый в Донецкой области ЦНАП.



Городская власть намерена не останавливаться на достигнутом и делать жизнь в Мариуполе лучше.