Мариуполь говорит «нет» незаконной рекламе: билборды бескомпромиссно ликвидируют

Мариуполь начал бороться с незаконно установленными рекламными щитами. Так, в Центральном районе ликвидируют 40 конструкций, девять из них уже демонтировали. Цель - навести порядок на улицах и сохранить архитектурную ценность города, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Во-первых, рекламные щиты размещены незаконно. Во-вторых, они «загораживают» красоту исторической части города. Сначала конструкции ликвидируют в Центральном районе, а затем уже и в других районах Мариуполя», - рассказал начальник главного управления градостроительства и архитектуры горсовета Александр Каверин.

Начальник инспекции по благоустройству Сергей Марчук подчеркнул, что у предпринимателей было достаточно времени, чтобы ликвидировать билборды самостоятельно. Также он подчеркнул, в городе запрещается установка наземных рекламных конструкций площадью поверхности 6 квадратных метров и более, а также размещение рекламных средств: штендеров, растяжек, троллов в пределах видимости основных исторических архитектурных доминант. Также недопустима наружная реклама на фасаде зданий с нарушением их архитектоники.