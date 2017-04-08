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Рубрика: Новости Донбасса
08-04-2017, 08:33
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В выходные в Донецкой области порядок будут обеспечивать около 200 нарядов полиции

Перед выходными во всех городах и районах Донетчины провели общеобластной инструктаж нарядов, которые будут обеспечивать общественный порядок в эти дни. В Мариуполе основные задачи правоохранителям довел заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Сергей Даниленко и начальник Центрального отдела полиции Николай Побойный.

Цель полиции - не допустить нарушений общественного порядка, уличных преступлений, обеспечить безопасности граждан, выявлять и изымать из незаконного оборота оружие, боеприпасы, взрывчатое вещество и устройства. Особое внимание уделяется местам большого скопления людей, железнодорожным и автовокзалам, паркам, сообщает пресс-служба областного главка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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