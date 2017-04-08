В зоне АТО ранены 5 военных

Как сообщает пресс-центр АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 43 нарушения режима прекращения огня.

В эпицентре боевых действий Мариупольское направление. Здесь применили минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, вооружение БМП и стрелковое оружие, также работали снайперы.

На Донецком направлении обстреливали позиции у Авдеевки, Верхнеторецкого, Каменки, Песков, Зайцево и Опытного. Здесь также в ход пошли противотанковые гранатометы.

На Луганском направлении по Катериновке, Станице Луганской и Крымскому били из гранатометов и пулеметов.

В результате боевых действий ранения получили 5 военнослужащих.