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Рубрика: Новости Донбасса
08-04-2017, 09:21
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В зоне АТО ранены 5 военных

Как сообщает пресс-центр АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 43 нарушения режима прекращения огня.

В эпицентре боевых действий Мариупольское направление. Здесь применили минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, вооружение БМП и стрелковое оружие, также работали снайперы.

На Донецком направлении обстреливали позиции у Авдеевки, Верхнеторецкого, Каменки, Песков, Зайцево и Опытного. Здесь также в ход пошли противотанковые гранатометы.

На Луганском направлении по Катериновке, Станице Луганской и Крымскому били из гранатометов и пулеметов.

В результате боевых действий ранения получили 5 военнослужащих.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»