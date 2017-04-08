«Финбанк» признали неплатежеспособным

Вчера, 7 апреля, Национальный банк Украины принял решение о признании «Финбанка» неплатежеспособным.

Так, «Финбанк» не предоставил в установленные сроки план мероприятий по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов, а также не обеспечил реалистической программы капитализации.

В НБУ сообщают: «Непринятие банком и акционерами ПАО "Финбанк" запланированных мероприятий привело к ухудшению его финансового состояния. В частности, непогашение заемщиками задолженности по кредитам вызвало необходимость формирования резервов под кредитные риски, что привело к убыткам и уменьшению размера регулятивного капитала. Капитал банка приобрел отрицательное значение - 320 млн грн. Это в свою очередь повлекло нарушение экономических нормативов».

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц уверяют, что 99% вкладчиков «Финбанка» получат свои сбережения в полном объеме, так как их суммы не превышают 200 тысяч гривен.