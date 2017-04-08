Полиграф и тотальная проверка: Аваков намерен выяснить, убивал ли донецкий полковник украинских военных

На днях один из бывших лидеров ДНР Александр Ходаковский заявил, что в рядах полиции Донецкой области служит «перебежчик» - полковник Юрий Голубан. Он якобы покинул ряды ДНР в 2014 году и сейчас работает в правоохранительных органах. В доказательство тому Ходаковский показал видео, на котором был запечатлен человек, похожий на Голубана.

Эта информация дошла до главы МВД Арсена Авакова. Он пообещал, что проверит эти данные и выяснит, действительно ли Голубан был членом ДНР и убивал украинских военных.

«Если полковник Голубан в чем-то замешан и обвинения, которые выдвигаются ему, подтвердятся, он должен отвечать, это очевидно… Голубан пройдет и полиграф, и полную тотальную проверку всех обвинений, которые ему выдвигают, и если виноват – ответит. Но если нет, я хочу, чтобы кто-нибудь из вас дал по губам тем негодяям, которые позволяют себе цитировать террориста Ходаковского», - сказал Аваков на вчерашнем брифинге в аэропорту «Харьков».