vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1296 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Донбасса
    • /
  • Полиграф и тотальная проверка: Аваков намерен выяснить, убивал ли донецкий полковник украинских военных

Рубрика: Новости Донбасса
08-04-2017, 10:10
Просмотров: 550
Комментариев: 0

Полиграф и тотальная проверка: Аваков намерен выяснить, убивал ли донецкий полковник украинских военных

На днях один из бывших лидеров ДНР Александр Ходаковский заявил, что в рядах полиции Донецкой области служит «перебежчик» - полковник Юрий Голубан. Он якобы покинул ряды ДНР в 2014 году и сейчас работает в правоохранительных органах. В доказательство тому Ходаковский показал видео, на котором был запечатлен человек, похожий на Голубана.

Эта информация дошла до главы МВД Арсена Авакова. Он пообещал, что проверит эти данные и выяснит, действительно ли Голубан был членом ДНР и убивал украинских военных.

«Если полковник Голубан в чем-то замешан и обвинения, которые выдвигаются ему, подтвердятся, он должен отвечать, это очевидно… Голубан пройдет и полиграф, и полную тотальную проверку всех обвинений, которые ему выдвигают, и если виноват – ответит. Но если нет, я хочу, чтобы кто-нибудь из вас дал по губам тем негодяям, которые позволяют себе цитировать террориста Ходаковского», - сказал Аваков на вчерашнем брифинге в аэропорту «Харьков».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Силовики должны быть готовы к возвращению Донбасса, - Аваков

По его словам, большинство жителей неконтролируемых территорий хотели бы возвращения украинской власти


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»