В Мариуполе на пляже нашли мину

Вчера, 7 апреля, днем спасатели нашли в море в районе Левобережного пляжа предмет, похожий на противодесантную мину типа «ЯРМ». Он плавал напротив металлургического комбината «Азовсталь», пишет mrpl.city.

«Оценив реальную угрозу для мирных горожан, занимающихся любительской рыбалкой на Левобережном пляже (около 800 человек), а также понимая потенциальную угрозу для сооружений комбината «Азовсталь», в указанный квадрат вышли две спасательные группы городского совета (поисково-водолазная и аварийно-спасательная)», - рассказали в Мариупольской аварийно-водолазной службе.

После осмотра выяснилось, что это авиационный баллон высокого давления, наполненный предположительно тротилом. Находку утилизируют на полигоне.