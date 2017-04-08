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Рубрика: Новости Мариуполя
08-04-2017, 11:58
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В Мариуполе состоялась премьера спектакля «Отель двух миров»

В Мариуполе прошла премьера спектакля «Отель двух миров» по мотивам одноименной пьесы Эрика Шмитта. Он рассказывает о месте, куда попадают души, находящиеся между жизнью и смертью. Здесь они находят друзей, влюбляются и переживают свои проблемы, сообщает пресс-служба горсовета.

Режиссеры спектакля – Антон Тельбизов и Наталья Гончарова. На сцене играли актеры народного театра «Театромания», которые готовили постановку на протяжении полугода.

К слову, спектакль покажут и в Киеве: здесь премьера пройдет 27 апреля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»