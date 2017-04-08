От 11 лет за решеткой до условного срока: суд вынес приговор 12-ти экс-бойцам спецроты «Торнадо»

Вчера, 7 апреля, Оболонский райсуд Киева вынес приговоры бывшим бойцам расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области, которых обвиняют в грабежах, похищениях и пытках. Всего на скамье подсудимых оказались 12 человек: 8 из них длительное время проведут за решеткой, еще 4 получили условные сроки.

Так, больше всего получил командир роты Руслан Онищенко - 11 лет лишения свободы. Далее идет его заместитель Николай Цукур, он получил 9. Другие бойцы - преимущественно 8-9 лет. Под домашний арест отправили четырех бывших бойцов: Юрий Шевченко получил три года испытательного срока, другие – по два года.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook обнародовал приговор: