От 11 лет за решеткой до условного срока: суд вынес приговор 12-ти экс-бойцам спецроты «Торнадо»

Вчера, 7 апреля, Оболонский райсуд Киева вынес приговоры бывшим бойцам расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области, которых обвиняют в грабежах, похищениях и пытках. Всего на скамье подсудимых оказались 12 человек: 8 из них длительное время проведут за решеткой, еще 4 получили условные сроки.
Так, больше всего получил командир роты Руслан Онищенко - 11 лет лишения свободы. Далее идет его заместитель Николай Цукур, он получил 9. Другие бойцы - преимущественно 8-9 лет. Под домашний арест отправили четырех бывших бойцов: Юрий Шевченко получил три года испытательного срока, другие – по два года.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook обнародовал приговор:
- Онищенко: 11 лет лишения свободы;
- Цукур: 9 лет лишения свободы;
- Ляшук (Моджахед): 10 лет лишения свободы;
- Холод: 9,6 лет лишения свободы;
- Куст: 9 лет лишения свободы;
- Гульчук: 9 лет лишения свободы;
- Глебов: 9 лет лишения свободы;
- Пламадяла: 8 лишения свободы;
- Шевченко: условно - 5 лет лишения свободы с отсрочкой 3 года;
- Иваш: условно - 5/2
- Демчук: условно - 5/2
- Свиридовский: условно - 5/2.