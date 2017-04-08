В Донецке в результате обстрелов ранены две мирные жительницы

Вчера, 7 апреля, вечером поселок Трудовские Петровского района на западе Донецка попал под обстрел. По информации представителей ДНР, в результате ранены две мирные жительницы.
«Вчера, около пяти часов вечера, в результате обстрела были ранены две мирные жительницы в поселке Трудовские. Ранения легкие, состояние пострадавших сейчас стабильное. Нужная медицинская помощь была предоставлена», - рассказал изданию ДАН глава районной администрации Максим Жуковский.
Ночью обстрел поселка продолжился. В результате поврежден жилой дом.