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Рубрика: Новости Донбасса
08-04-2017, 14:08
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В Донецке в результате обстрелов ранены две мирные жительницы

Вчера, 7 апреля, вечером поселок Трудовские Петровского района на западе Донецка попал под обстрел. По информации представителей ДНР, в результате ранены две мирные жительницы.

«Вчера, около пяти часов вечера, в результате обстрела были ранены две мирные жительницы в поселке Трудовские. Ранения легкие, состояние пострадавших сейчас стабильное. Нужная медицинская помощь была предоставлена», - рассказал изданию ДАН глава районной администрации Максим Жуковский.

Ночью обстрел поселка продолжился. В результате поврежден жилой дом.




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Редакция «Мариупольских новостей»