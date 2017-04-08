Проведение «Тотального диктанта» в Украине сорвано: «азовцы» заблокировали представительство Россотрудничества

Сегодня, 8 апреля, в Украине, как и в некоторых других странах, должен был пройти «Тотальный диктант» по русскому языку. Однако активисты партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», сорвали его, заблокировав в Киеве здание Россотрудничества.

«Порядка 20 представителей "Национального корпуса" заблокировали представительство Россотрудничества в Киеве и препятствуют доступу в здание его сотрудников и посетителей», - рассказал украинским СМИ пресс-секретарь посольства России в Украине Олег Гришин.

К слову, «Тотальный диктант» проводится ежегодно в целях проверки грамотности его участников. Тексты для этого диктанта готовят известные русскоязычные писатели.