vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1220 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
08-04-2017, 14:29
Просмотров: 376
Комментариев: 0

Проведение «Тотального диктанта» в Украине сорвано: «азовцы» заблокировали представительство Россотрудничества

Сегодня, 8 апреля, в Украине, как и в некоторых других странах, должен был пройти «Тотальный диктант» по русскому языку. Однако активисты партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», сорвали его, заблокировав в Киеве здание Россотрудничества.

«Порядка 20 представителей "Национального корпуса" заблокировали представительство Россотрудничества в Киеве и препятствуют доступу в здание его сотрудников и посетителей», - рассказал украинским СМИ пресс-секретарь посольства России в Украине Олег Гришин.

К слову, «Тотальный диктант» проводится ежегодно в целях проверки грамотности его участников. Тексты для этого диктанта готовят известные русскоязычные писатели.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе состоялась премьера спектакля «Отель двух миров»

Актеры «Театромании» готовили его полгода

Красный Крест отправил в Донецк более 20 тонн гуманитарной помощи

7 грузовиков доставили продукты и медикаменты


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»