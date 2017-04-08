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Рубрика: Новости Мариуполя
08-04-2017, 14:50
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В Мариуполе прошел общегородской субботник

Сегодня, 8 апреля, в Мариуполе прошел третий в этом году общегородской субботник. К уборке присоединились чиновники, сотрудники предприятий и военкомата. Приходили вместе с детьми и даже собаками, сообщает пресс-служба горсовета.

Под зажигательную музыку собравшиеся убрали старую листву и высадили новые деревья. Помогала им техника коммунальных предприятий.

«Это третий общегородской субботник, который проводится по распоряжению городского головы. Традиционно он проходит во всех районах города. Я благодарен всем жителям, которые остаются неравнодушными к нашему общему дому - Мариуполю, сохраняя его в чистоте и порядке », - рассказал заместитель мэра Александр Голтвенко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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