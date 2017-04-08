В Донецкой области в результате ДТП пострадало 4 ребенка

Вчера днем в Славянске Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие: на перекрестке столкнулись «Нива» и «Дэу Ланос».

По информации пресс-службы областного главка полиции, в результате пострадали 22-летний пассажир «Ланоса» и 20-летняя пассажирка «Нивы». Также травмированы 4 ребенка: два мальчика 7 лет и две девочки 12 и 13 лет.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).