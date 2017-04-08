В Мариуполе пьяный отец порезал ножом своего сына

Вчера вечером в Левобережном районе Мариуполя в больницу попал 24-летний парень с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и несколькими резаными ранами предплечья.

Как выяснили силовики, в тот день пострадавший, который ранее был судим, устроил хмельное застолье вместе со своим отцом. В результате возникла ссора, так как сын пытался поучать своего родителя. Словесная перепалка переросла в пинки, и тогда отец схватил нож и ударил сына.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.