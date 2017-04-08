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Рубрика: Новости Мариуполя
08-04-2017, 18:34
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В поселках под Мариуполем прошел велопробег

Ко Всемирному дню здоровья в Урзуфе и Мангуше сторонники здорового образа жизни и любители спорта устроили велопробеги. При этом участвовали в них как взрослые, так и дети до 6 лет.

Чтобы поездка спортсменов была безопасной, участников сопровождали автомобили полиции, которые отвечают за безопасность дорожного движения. В результате велосипедисты успешно финишировали, марафон прошел без происшествий, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Также на площади в Мангуше прошел флешмоб и спортивно-развлекательные эстафеты.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»