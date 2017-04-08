В поселках под Мариуполем прошел велопробег

Ко Всемирному дню здоровья в Урзуфе и Мангуше сторонники здорового образа жизни и любители спорта устроили велопробеги. При этом участвовали в них как взрослые, так и дети до 6 лет.

Чтобы поездка спортсменов была безопасной, участников сопровождали автомобили полиции, которые отвечают за безопасность дорожного движения. В результате велосипедисты успешно финишировали, марафон прошел без происшествий, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Также на площади в Мангуше прошел флешмоб и спортивно-развлекательные эстафеты.